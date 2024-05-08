Школьники Солнечногорска приняли участие в акции «Вальс Победы» | 360°

Подмосковье 08 мая 2024, 14:46 Школьники Солнечногорска приняли участие в акции «Вальс Победы» Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

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Более 200 школьников Солнечногорска приняли участие во всероссийской акции «Вальс Победы», которая проходит в преддверии 9 Мая. Ученики вальсировали под песню «Тучи в голубом» в исполнении Иосифа Кобзона.

К акции присоединились все 16 образовательных учреждений муниципалитета. В их числе и активисты «Движения Первых» из школы № 2, школы № 4 и школы № 5.

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«„Вальс Победы“ — этот танец является символом памяти и уважения к тем, кто сражался за наше будущее, символом единства поколений и символом наступления мирной эпохи», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

В 2024 году акция «Вальс Победы» проходит в России уже в 10-й раз. За все время существования проекта его поддержали многие учебные заведения, а также жители из разных городов страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил ветерана Марию Бодрову с 95-летием.

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