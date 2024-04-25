Школьники Солнечногорска примут участие в акции «День добрых дел» | 360°

Подмосковье 25 апреля 2024, 11:59 Школьники Солнечногорска примут участие в акции «День добрых дел» Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

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Областная акция «День добрых дел» пройдет в Солнечногорске 27 апреля. Участие в ней примут школьники округа, а также их родители и учителя.

Мероприятия, в которых примут участие ребята, разделены на три основных направления: физический труд, спорт и экскурсии. Так, в рамках направления «Физический труд» учащиеся высадят почти 300 молодых деревьев вблизи школ и в парках Солнечногорска. Кроме того, порядка 500 школьников приведут в порядок территорию памятников и мемориалов, братских могил.

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Почти 150 учащихся навестят пожилых людей и инвалидов, кто в первую очередь нуждается во внимании и заботе. Они окажут всю необходимую помощь по хозяйству.

В рамках «Дня добрых дел» юные жители округа подготовили концертную программу и для бойцов специальной военной операции, проходящих реабилитацию в Тимоновском госпитале. Также для военнослужащих школьники передадут письма со словами поддержки и сладости от студентов-поваров колледжа «Подмосковье».

Кроме того, в этот день пройдут экомарафоны и квесты, уроки мастерства, фотоконкурсы, спортивные эстафеты и экскурсия на местное предприятие по производству напитков.

«Предстоящая суббота станет заключительным днем месяца чистоты и благоустройства — коммунальные службы приводят в порядок улицы города, на центральных площадках состоятся субботники с участием неравнодушных горожан. Кроме того, по инициативе губернатора Андрея Воробьева 27 апреля объявлено „Днем добрых дел“, в рамках которого наши дети смогут внести свой вклад на благо жителей и в целом всего муниципалитета», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Помимо этого, на территории центрального парка пройдет сбор гумпомощи для участников специальной военной операции и гражданского населения новых регионов. Жители Солнечногорска могут принести продукты, средства личной гигиены, одежду, маскировочные сети, носилки и много другое. Начало — в 10:00.

Областная акция «День добрых дел» завершится дворовыми играми и развлекательной программой.

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