Школьники Солнечногорска навестили бойцов СВО в госпитале | 360°

Подмосковье 27 апреля 2024, 16:22 Школьники Солнечногорска навестили бойцов СВО в госпитале Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

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Областная акция «День добрых дел» прошла в Солнечногорске в преддверии майских праздников. Учащиеся школ совместно с родителями и педагогами поучаствовали в субботниках и благотворительных акциях.

Учащиеся Тимоновской школы и лицея № 1 навестили бойцов спецоперации, проходящих реабилитацию в Тимоновском госпитале. Школьники выступили с концертной программой, исполнив песни и стихи. Они также передали вкусные гостинцы, заранее приготовленные студентами колледжа «Подмосковье».

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Кроме того, школьники округа высадили новые деревья вблизи учебных заведений и в парке, очистили от мусора и веток памятники и братские захоронения. Также старшеклассники помогли с домашними делами одиноким ветеранам и инвалидам.

«По инициативе губернатора Андрея Воробьева в этом году впервые в Подмосковье и в нашем городском округе Солнечногорск прошла акция „День добрых дел“. В этот день более пяти тысяч школьников объединились для того, чтобы сделать еще больше добрых дел. Я благодарю всех за активное участие!» — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Акция завершилась развлекательной программой, экологическими играми, спортивными эстафетами и мастер-классами для школьников.

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