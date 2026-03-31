Школьники собрали макулатуру в поддержку армии в Химках

В Химках 30 марта прошла акция по сбору макулатуры с участием школьников. Средства от переработки направят на помощь воинским подразделениям и семьям военнослужащих.

Пункты приема открыли на базе образовательных учреждений округа. К инициативе могли присоединиться все желающие жители. Сырье направят на переработку, а вырученные средства пойдут на закупку гуманитарной помощи.

Участники приносили офисную бумагу, газеты, журналы, книги, картон и упаковку, а также учебники и другую печатную продукцию. Организаторы отметили, что интерес к акции оказался высоким.

Муниципальный депутат Надежда Симонова подчеркнула значимость участия школьников.

«Такие инициативы показывают, что даже простые действия могут приносить реальную пользу. Участие школьников особенно важно — это вклад и в экологию, и в общее дело поддержки наших военнослужащих», — сказала она.

Акцию провели при поддержке платформы #ЭкоЛогичноеПодмосковье и регионального отделения «Движения первых». Организаторы рассчитывают, что подобные инициативы помогут объединить жителей и привлечь внимание к вопросам экологии и взаимопомощи.