Школьники Серебряных Прудов вышли в полуфинал «Большой перемены»

Девять учеников Серебряно-Прудской школы имени маршала Чуйкова преодолели дистанционный этап всероссийского конкурса «Большая перемена» и стали полуфиналистами. По словам организаторов, такой успех стал возможен благодаря их активности в «Движении Первых» и наставничеству педагога Елены Прошиной.

В список полуфиналистов вошли Никита Прошин, Кристина Александрова, Кристина Пономарчук, Андрей Герасимов, Иван Рыкин, Мария Воронина, София Агашина, Тимур Бабаев, а также Александр Сакиркин.

С 2025 года «Большая перемена» включена в национальный проект «Молодежь и дети». Этот сезон конкурса уже шестой по счету. Он собрал участников со всей страны. В полуфинал вышли шесть тысяч школьников. Решающий этап для них состоится в ноябре в Международном детском центре «Артек», где соберутся 1500 молодых людей.