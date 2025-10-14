Школьники Серебряных Прудов пошли в поход по Зарайску

Юнармейцы Серебряных Прудов приняли участие в IX миссионерском походе «Покровская тропа», став частью движения, объединившего юных патриотов со всего Подмосковья. Воспитанники военно-патриотического клуба «Патриот» вместе с командами из других округов Московской области совершили путешествие по историческим и духовным местам Зарайска, прикоснувшись к культурному наследию.

Маршрут похода, общей протяженностью 10,5 километров, включал в себя элементы ориентирования на местности, что позволило участникам не только проверить свои знания и навыки, но и ощутить себя настоящими исследователями. Путешествие началось в деревне Моногарово, где юные туристы узнали историю Свято-Духовского храма и его тесную связь с семьей Федора Достоевского.

«В деревне Струпна участники похода познакомились с историей местного храма и узнали о подвиге священномученика Василия Колосова, отдавшего жизнь за веру и идеалы добра. Финальной точкой маршрута стал храм в честь святой Матроны Московской, расположенный в селе Чулки-Соколово. Здесь ребята не только посетили храм, но и получили уникальную возможность попрактиковаться в колокольном звоне, ощутив себя частью древней традиции. После завершения похода в местной школе была организована теплая и дружеская трапеза для всех участников», — сообщил директор центра «Патриот» Юрий Чирков.

Поход «Покровская тропа» был приурочен к празднованию Покрова Пресвятой Богородицы.