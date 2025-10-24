Школьники Серебряных Прудов побывали на экскурсии в инфекционном отделении больницы

Ученики Серебряно-Прудской школы имени Чуйкова получили возможность прикоснуться к миру медицины изнутри, посетив с профориентационной экскурсией инфекционное отделение местной больницы. Школьники смогли увидеть электронную систему учета данных, где хранится вся информация о больных.

Особый интерес у детей вызвала возможность примерить на себя защитный костюм, в котором медики работают с особо опасными инфекциями. Экскурсия не ограничилась только осмотром оборудования и знакомством с работой врачей. Она также включала в себя мастер-класс по определению групп крови, который позволил школьникам почувствовать себя настоящими исследователями.

«Выражаем огромную благодарность Юлии Рустамовне за ее профессионализм, терпеливое и подробное объяснение даже самых сложных тем. Именно ее старания сделали этот день не просто информативным, а по-настоящему увлекательным», — отметили организаторы экскурсии.