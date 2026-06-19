Школьники сдали ЕГЭ по информатике и иностранным языкам в Подольске

Экзамены по информатике и устная часть иностранных языков прошли в компьютерной форме и стали заключительными в основном периоде ЕГЭ-2026. Один из пунктов проведения экзаменов в Подольске — лицей № 26 на улице Мраморной, 5.

Английский язык в лицее сдали 79 человек, информатику — 12. Учебное заведение было полностью оснащено необходимым оборудованием: работали камеры видеонаблюдения, приборы блокировки связи, высокоскоростные сканеры и устройства для печати экзаменационных материалов. Экзамен по информатике включал 27 заданий с кратким ответом. На выполнение давалось 3 часа 55 минут. В лицее каждое рабочее место было оборудовано автоматизированной станцией без доступа в интернет с установленным ПО «Станция КЕГЭ», а также текстовыми и табличными редакторами и средами программирования — C#, C++, Pascal, Java, Python.



Результаты экзаменов будут известны не позднее 30 июня.