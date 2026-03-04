Школьники Реутова встретились с заслуженным артистом Амаду Мамадаковым

В Музейно-выставочном центре Реутова состоялась творческая встреча школьников с известным российским актером театра и кино, заслуженным артистом Республик Алтай и Тыва Амаду Мамадаковым. Мероприятие превратилось в увлекательный интерактивный диалог.

Амаду Мамадаков, знакомый зрителям по культовым фильмам и сериалам, рассказал школьникам о своем жизненном и творческом пути. Он подчеркнул важность личного опыта и признался, что в детстве у него не было возможности посещать подобные встречи. По словам артиста, его мотивирует возможность дать детям то, чего когда-то не хватало ему самому — живое общение с мастером «из первых рук».

Самым захватывающим этапом встречи стал практический мастер-класс по основам актерского мастерства и сценического искусства. Ребята пробовали себя в роли артистов, выполняли упражнения на владение телом, учились чувствовать партнера по сцене и работать с голосом.

«Важно, чтобы они понимали, что такое партнерство и чувство сцены, умели разговаривать со сцены. Мы немного коснулись ораторского искусства», — пояснил артист.

Амаду Мамадаков уверен, что умение держаться на публике пригодится школьникам в будущем, даже если они не планируют связывать жизнь с театром.