Школьники Реутова и Балашихи посетили день открытых дверей в колледже

13 мая на базе реутовского подразделения Подмосковного колледжа «Энергия» прошел день открытых дверей. Мероприятие было организовано для школьников и их родителей из Реутова и Балашихи, сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

Программа дня открытых дверей включала экскурсию по колледжу, встречи с преподавателями и мастер-классы. Участники попробовали себя в различных профессиях, узнали о новых образовательных программах и специальностях, востребованных на современном рынке труда.

Амбассадоры федерального проекта «Профессионалитет» рассказали о условиях поступления, возможностях получения стипендии и перспективах трудоустройства после окончания обучения.

Мастер-классы прошли по специальностям набора 2026 года: «Металлообработка с ЧПУ», «Технологии металлообрабатывающего производства», «Сварочные технологии», «Парикмахерское искусство», «Робототехника», «Web-разработка», «3D-моделирование».

Более 250 школьников приняли участие в мероприятии. Родители получили консультации по организации учебного процесса, внеклассным мероприятиям и поддержке студентов в период адаптации.