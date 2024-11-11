Школьники установили 40 новых кормушек для птиц в парке в Солнечногорске

Ежегодная акция «Кормушка» прошла в городском парке Солнечногорска в преддверии Дня синиц. Ученики младших и старших классов школы № 5 совместно с родителями изготовили своими руками около 40 новых кормушек для птиц.

Кормушки будут служить источником питания для пернатых обитателей парка на протяжении всей зимы. Школьники под руководством родителей и методистов будут заботиться о птицах, подкармливая их и наблюдая за ними в холодное время года.

«Все кормушки по-своему уникальны. Есть деревянные, картонные и пластиковые. Каждый год ребята стараются удивить, сделать красиво и чтобы птичкам было удобно. Такие мероприятия не только помогают пернатым жителям, но и воспитывают у подрастающего поколения бережное отношение к природе и заботу о наших меньших братьях», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.