Школьники установили 40 новых кормушек для птиц в парке в Солнечногорске
Ежегодная акция «Кормушка» прошла в городском парке Солнечногорска в преддверии Дня синиц. Ученики младших и старших классов школы № 5 совместно с родителями изготовили своими руками около 40 новых кормушек для птиц.
Кормушки будут служить источником питания для пернатых обитателей парка на протяжении всей зимы. Школьники под руководством родителей и методистов будут заботиться о птицах, подкармливая их и наблюдая за ними в холодное время года.
«Все кормушки по-своему уникальны. Есть деревянные, картонные и пластиковые. Каждый год ребята стараются удивить, сделать красиво и чтобы птичкам было удобно. Такие мероприятия не только помогают пернатым жителям, но и воспитывают у подрастающего поколения бережное отношение к природе и заботу о наших меньших братьях», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.
Сотрудники парка дали рекомендации по зимнему кормлению птиц. Они советуют использовать нежареные несоленые семечки, некопченое сало, просо, овес, орехи, сухофрукты и вареное тертое яйцо. Следует избегать черного хлеба, пшена, риса, гречки и других круп, которые могут разбухать. Кроме того, не рекомендуется давать соленые, жареные и копченые продукты, так как они могут негативно повлиять на пищеварение птиц.
Организаторы этой акции — муниципальное бюджетное учреждение культуры «Парки Солнечногорья» — намерены продолжать подобные инициативы в будущем. В этом сезоне планируется установить более 100 кормушек, а весной в парке появятся новые скворечники.
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