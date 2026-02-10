Школьники разработают экологические проекты на форуме в Магнитогорске

Началась подготовка к IV Всероссийскому детскому экологическому форуму, который пройдет 29–30 сентября 2026 года в Магнитогорске Челябинской области. На форуме школьники из разных регионов России смогут представить свои проекты и получить профессиональную оценку.

Всероссийский детский экологический форум — это образовательная и просветительская площадка для диалога между школьниками, экспертами, учеными и представителями власти. Форум направлен на вовлечение молодого поколения в решение актуальных экологических проблем.

Организаторы мероприятия — Министерство экологии Челябинской области, Министерство образования и науки Челябинской области и Фонд поддержки и развития экологических инициатив «Компас». Форум проводится при поддержке Комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации.

Команды школьников 5–11 классов из всех регионов России получат одну из 17 тематических номинаций для разработки своего экологического проекта. По итогам оценки Экспертного совета во второй этап пройдут команды из 51 субъекта России, по 3 команды в каждой номинации, набравшие наибольшее количество баллов.

Очный этап пройдет в Магнитогорске и будет включать в себя научно-практическую конференцию по актуальным темам, таким как «Чистая вода», «Чистый воздух», «Экодом» и «Агроэкология», презентацию проектов перед экспертами, а также программу мастер-классов и выставок.

Вся информация о форуме доступна на официальном сайте: https://eko-forum.ru/.