Школьники Раменского создали целую «армию» на 3D-принтере

В Раменской школе № 35 «Вектор успеха» учебный процесс вышел за рамки привычных уроков. Под руководством педагогов Алексея Юрьевича Леонова и Александра Игоревича Баженова здесь реализуется уникальный проект, который не просто знакомит учеников с историей, но и позволяет им буквально прикоснуться к ней руками.

Речь идет о создании масштабных и детализированных исторических макетов, часть из которых изготавливается с использованием современных технологий 3D-печати. Эти работы уже успели впечатлить жюри муниципальных, региональных и всероссийских конкурсов, принося школе победы.

Такой подход превращает изучение истории из пассивного восприятия в активное исследование и творчество. Проектная деятельность в школе № 35 достигла серьезного уровня, охватывая широкий спектр исторических периодов и объектов: древние крепости, морская история, а также местная история и патриотизм.

«Использование современных технологий, в частности 3D-печати, позволяет юным историкам и инженерам заглянуть еще глубже в прошлое. С помощью аддитивных технологий учащиеся создают точные копии и реконструкторские доспехи XIII–XV веков, миниатюрные фигурки воинов и детали сложной техники. Теперь можно не только представить, как выглядел воин прошлого, но и изучить его экипировку в мельчайших деталях, а иногда даже примерить элементы доспехов», — сообщили в образовательном учреждении.

Каждый созданный макет — это не просто поделка, а результат глубокого и кропотливого исследования. Школьники изучают архивные материалы, археологические отчеты, старые фотографии, карты и кинохронику, стремясь добиться максимальной исторической точности. Они самостоятельно проходят весь производственный цикл: от сбора информации и 3D-моделирования до печати, сборки и раскраски.