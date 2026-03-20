Школьники Раменского посетили фестиваль профессий

19 марта в Бронницком Автомобильно-дорожном колледже прошел фестиваль профессий «Путь навыков». Мероприятие было организовано региональным Центром опережающей профессиональной подготовки при поддержке Министерства образования Московской области. Более 700 школьников 8–9 классов из Раменского района и трех бронницких школ приняли участие в событии.

Перед началом мастер-классов школьников поприветствовала директор автомобильно-дорожного колледжа Светлана Букреева, а также другие официальные лица.

Школьники активно участвовали в мастер-классах по различным направлениям, включая операционную логистику, организацию перевозок, сварочные технологии, ремонт и обслуживание легковых и грузовых автомобилей, а также кузовной ремонт и окраску автомобилей.

Кроме того, мастер-классы для школьников провели другие колледжи, такие как профессиональный колледж «Московия», Авиационный техникум имени В. А. Казакова, Воскресенский колледж и Раменский дорожно-строительный техникум.

Фестиваль профессий «Путь навыков» регулярно проводится в различных городских округах Московской области и привлекает более 15 тысяч школьников ежегодно. Образовательные организации знакомят подрастающее поколение с актуальными специальностями и помогают им определиться с выбором будущей профессии.