Школьники Раменского округа изучили работу коммунальных служб

Учащиеся девятой Раменской школы побывали с экскурсией в МБУ «Содержание и благоустройство». Ребята познакомились со спецификой городского коммунального предприятия.

Образовательная акция «Первые за чистое Подмосковье» стартовала в Московской области. В рамках этого проекта дети из различных учебных заведений будут изучать работу коммунальных служб. Более 1200 школьников седьмых и восьмых классов посетят муниципальные бюджетные учреждения в 54 муниципальных образованиях Подмосковья.

Школьники из Раменского уже побывали в МБУ «Содержание и благоустройство» и узнали на экскурсии о том, как специалисты коммунальных служб подготовились к зимнему сезону. Также подросткам продемонстрировали специализированную технику, с помощью которой будут поддерживать порядок и чистоту на улицах города.

Организаторы отметили, что такие экскурсии помогут школьникам понять принципы функционирования городского хозяйства и сформируют ответственное отношение к общественным пространствам.