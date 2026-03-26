Школьники Раменского изучили технику коммунальных служб

Раменское учреждение «Содержание и благоустройство» открыло свои двери для юных исследователей, предоставив учащимся средних школ округа возможность познакомиться с миром коммунальных профессий. На базе транспортного отдела учреждения прошла профориентационная экскурсия, где школьники смогли не только увидеть, но и примерить на себя роль специалистов, чья работа обеспечивает чистоту и порядок на улицах муниципалитета.

Главными героями мероприятия стали тракторы, маневренные мини-погрузчики и вместительные грузовики.

«Эти машины, незаменимые в любое время года, стали экспонатами интерактивной выставки под открытым небом. Сотрудники учреждения не просто продемонстрировали технику, но и подробно рассказали о принципах ее работы в различных погодных условиях, подчеркнув важность каждого агрегата в жизнеобеспечении города. Самой захватывающей частью экскурсии стало знакомство с кабинами машин», — отметили организаторы.

Школьники по очереди занимали места водителей, рассматривали приборные панели, трогали кнопки и ручки управления, ощущая себя настоящими операторами техники.