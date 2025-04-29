Школьники провели субботник около обелиска 47-й Армии в Богородском округе

Учащиеся Центра образования «Богородский» приняли участие в акции «Я помню!» в рамках проекта «Хранители истории». Они привели в порядок территорию вокруг обелиска 47-й Армии в Центральном городском парке Ногинска.

Ученики десятого класса собрали прошлогоднюю листву, расчистили и подмели от мусора прилегающую к памятнику территорию. Ранее, на классном часе, ребята изучили историю 47-й Армии в годы Великой Отечественной войны.

Аллея Славы в городском парке Ногинска — значимый мемориальный комплекс, посвященный памяти воинов 47-й Армии, сражавшихся в годы Великой Отечественной войны. Она была заложена 26 апреля 1986 года учащимися профессионально-технического училища № 37 совместно с ветеранами 47-й армии и жителями города как символ светлой памяти о тех, кто отдал жизнь за Родину. В ходе Великой Отечественной войны 47-я Армия принимала участие в оборонительных и наступательных операциях на Керченском полуострове, в Битве за Кавказ, в Белгородско-Харьковской наступательной операции и других сражениях.

Накануне Дня Победы школьники Центра образования «Богородский» примут участие в несении Вахты Памяти у обелиска.