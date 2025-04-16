Школьники привели в порядок военные мемориалы в Истре

Юнармейцы отряда «Пламя» и ученики школы имени Белобородова провели субботник у братской могилы советских воинов в поселке Снегири. Ребята убрали территорию от мусора и прошлогодней листвы, очистили мемориальные плиты и возложили цветы к памятнику.

Такие патриотические акции проходят по всему округу. За каждым классом закреплена определенная территория мемориала или памятника. Несколько раз в год школьники вместе с педагогами выходят на субботники, чтобы навести порядок и отдать дань уважения подвигу защитников Родины.

Участие в таких акциях помогает детям глубже прочувствовать значимость исторической памяти и важность сохранения наследия Победы.