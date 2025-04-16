Школьники привели в порядок военные мемориалы в Истре

Учащиеся школ муниципального округа привели в порядок памятные места, посвященные героям Великой Отечественной войны. Такая работа стала доброй традицией и важной частью патриотического воспитания молодежи.
Юнармейцы отряда «Пламя» и ученики школы имени Белобородова провели субботник у братской могилы советских воинов в поселке Снегири. Ребята убрали территорию от мусора и прошлогодней листвы, очистили мемориальные плиты и возложили цветы к памятнику.
Такие патриотические акции проходят по всему округу. За каждым классом закреплена определенная территория мемориала или памятника. Несколько раз в год школьники вместе с педагогами выходят на субботники, чтобы навести порядок и отдать дань уважения подвигу защитников Родины.
Участие в таких акциях помогает детям глубже прочувствовать значимость исторической памяти и важность сохранения наследия Победы.
«Это катастрофа». Экс-представитель Пентагона сделал шокирующее заявление о начале СВО
«Таких совпадений не бывает». В Липной Горке в пожаре сгорела вдова одной из жертв охотника
Задержанных в столичной бане киргизов заподозрили в принадлежности к радикалам
ФСБ России представила отчет о применении звуковых пушек на протестах в Сербии
Всероссийский форум поддержки предпринимателей «Мой бизнес» прошел в Подмосковье
Путин встретился с освобожденным из плена ХАМАС Александром Труфановым
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте