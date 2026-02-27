Школьники приняли участие в региональном этапе всероссийской олимпиады

В Центре допризывной подготовки молодежи в городе Ногинск прошел региональный этап всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности и защиты Родины. Более 350 учеников 8–11 классов из шести округов приняли участие в мероприятии. Среди участников были 93 ребенка, которые проходили подготовку именно в этом центре.

Ученикам предстояло выполнить семь заданий за ограниченное время: сборка и разборка автомата, оказание первой помощи пострадавшему, переправа с грузом, вязка узлов, метание гранаты, стрельба, надевание общевойскового комплекта защитного снаряжения.

Подготовка к олимпиаде в Центре допризывной подготовки молодежи начинается еще с 5 класса, что помогает воспитанникам ежегодно занимать призовые места. Одна из участниц — одиннадцатиклассница София Белова — в прошлом году стала призером и победителем регионального этапа по пяти направлениям Всероссийской олимпиады школьников. По предмету ОБЗР София вышла на заключительный этап. В этом году она надеется приложить еще больше сил и одержать победу.

Итоговые результаты олимпиады будут опубликованы не ранее чем через две недели после ее проведения.