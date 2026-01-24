Школьники приняли участие в логической игре в молодежном центре Дмитрова

Молодежные центры Дмитровского округа превращаются в лаборатории по развитию навыков будущего. Наглядным примером стала психологическая игра «Бункер», прошедшая в центре «Квартал», где участники под руководством эксперта учились стратегическому мышлению и командной работе в смоделированных кризисных условиях.

Под руководством психолога-наставника Дарьи Тармаевой участники в ролях выживших после глобальной катастрофы погрузились в интенсивный процесс переговоров и стратегического планирования.

«Работа молодежных центров направлена на создание среды, где каждый молодой человек может раскрыть свой потенциал. Для нас важно давать не просто досуг, а инструменты для личностного роста: умение анализировать, аргументировано отстаивать свою позицию и сообща находить решения», — подчеркнул глава округа Михаил Шувалов.

«Именно в смоделированных, но эмоционально вовлекающих условиях особенно ярко проявляется ценность умения глубоко думать, анализировать мотивы окружающих и принимать взвешенные решения, — комментирует Дарья Тармаева. — Моя роль как психолога — создать безопасное поле для такого эксперимента, помочь участникам осмыслить свой опыт и вынести из игры практические выводы для реальной жизни». По словам организаторов, такие регулярные встречи в активном формате стали тренировкой как для ума, так и для эмоционального интеллекта.

Молодежный центр «Квартал» сообщества «Возможно все» приглашает всех желающих присоединиться к будущим событиям и развивать критическое мышление, коммуникацию и умение работать в команде в увлекательном игровом формате.