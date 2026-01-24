Школьники приняли участие в лазертаг-турнире в Дмитрове

Команды сошлись в динамичных сражениях по различным сценариям, включая «Захват флага» и «Освобождение заложника». Перед игрой все участники прошли обязательный инструктаж по технике безопасности и основам тактики от опытного инструктора, который подробно разъяснил правила и особенности каждого сценария, а также продемонстрировал работу оборудования.

В ходе напряженных битв ребята демонстрировали не только физическую активность, но и умение выстраивать стратегию, быстро принимать решения и координировать действия. Особенно зрелищными получились финальные раунды, где соперники шли буквально очко в очко. «В нашем молодежном центре лазертаг проводится не первый год. Я часто участвую в этих сражениях. Научился хорошо стрелять и просчитывать, как действовать во время игры. Ведь важно не подвести свою команду и победить!» — поделился впечатлениями один из участников.

Как отметила заместитель главы Дмитровского округа Ирина Костышина, организаторы стремятся расширять линейку подобных мероприятий: «Мы постоянно стараемся искать новые форматы, чтобы каждый юный житель округа мог найти занятие по душе». По мнению организаторов, такие события развивают командный дух, лидерские качества и популяризируют здоровый образ жизни среди подрастающего поколения.