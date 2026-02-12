Школьники представили театральную патриотическую постановку в Химках

В химкинской гимназии № 23 состоялась театральная постановка, приуроченная к годовщине боя у Чемульпо 1904 года. Мероприятие прошло в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений».

Ученики школьного театрального коллектива «Прима» воссоздали на сцене один из самых героических эпизодов отечественной военно-морской истории — сражение крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец» против японской эскадры, превосходящей по силам в семь раз.

«Слова капитана Всеволода Руднева — „Мы идем на прорыв и вступим в бой с эскадрой, как бы сильна она ни была“ — и сегодня звучат как напоминание о стойкости и чести, которыми испокон веков славились наши моряки. Вспоминая подвиг „Варяга“ и „Корейца“, мы убеждаемся: верность долгу и готовность защищать страну остаются важнейшими ценностями», — подчеркнул депутат Химок Руслан Шаипов.

Юные актеры воспроизвели ключевые моменты того трагического дня: выход кораблей на внешний рейд, неравный бой, принятое командованием решение затопить крейсер, чтобы он не достался врагу. Зрители, затаив дыхание, следили за разворачивающейся на сцене драмой.

«В Химках регулярно проходят самые разные мероприятия — от творческих мастер-классов до спортивных проектов. Такой подход позволяет каждому по-своему прикоснуться к прошлому», — отметил депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов.

Постановка стала не просто театральным выступлением, а живым уроком истории, напомнившим нынешнему поколению о героизме русских моряков, их верности воинскому долгу и готовности до конца стоять за Отечество.