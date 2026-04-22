Школьники представили научные исследования ученым ФИЦ ВИЖ имени Л. К. Эрнста

В поселке Дубровицы городского округа Подольск финалисты секции «Биология» муниципальной научно-практической конференции «Шаг в науку» выступили с докладами перед учеными Федерального исследовательского центра животноводства — ВИЖ имени Л. К. Эрнста.

Три школьника поделились своими наработками. Ученик шестого класса гимназии № 7 Севастьян Горбунов провел опрос среди друзей и одноклассников о вреде мобильных телефонов и сам ограничил время пользования смартфоном в научных целях.

Ученица десятого класса школы «Бородино» Анна Гридчина изучала антибактериальные свойства трех лекарственных растений. Ее эксперимент показал, что самые высокие показатели у ромашки, чуть меньше — у подорожника, еще меньше — у крапивы.

Ученица девятого класса школы имени Героя России А. Г. Монетова Карина Рудомина исследовала способы помощи сельскохозяйственной почве и очистки ее от гербицидов. Она предложила использовать микроорганизмы. С этой работой Карина прошла в финал конкурса «Большие вызовы» и скоро будет защищать проект в «Сириусе».

Председатель Совета молодых ученых Центра, кандидат биологических наук Алан Джагаев отметил, что представленные исследования актуальны и близки их деятельности. «Это большой шаг школьников для дальнейшей работы в научной сфере», — сказал он.

Ученые также поделились результатами своей работы в Центре. Ученики, которые хотят прикоснуться к науке, могут посетить «Школьные пятницы» в ФИЦ ВИЖ им. Л. К. Эрнста, где мастер-классы проводят ученые Центра.