Школьники посетили цифровой мастер-класс в Богородском округе

Учащиеся 7-х классов Центра образования № 35 Богородского округа посетили мастер-классы лаборатории радиоэлектроники в Технопарке «Исток — РТУ МИРЭА». Этот обучающий курс стал частью масштабной программы дополнительного технического творчества, реализуемой технопарком.

Ребята изучали основы пайки металлов с использованием специальных приборов — припоя и паяльника. Познакомились с различными видами припоев, флюсов и необходимым оборудованием. Особое внимание было уделено мерам предосторожности при работе с горячими инструментами.

Практическое занятие включало выполнение простых электрических соединений методом пайки. Учащиеся научились таким важным приемам, как лужение, правильный прогрев и создание прочных швов. Самое интересное ждало впереди.

Ребятам предстояла работа над проектом имитатора дорожного светофора. Школьники смогли применить знания схемотехники и программирования. Используя плату Arduino, светодиодные индикаторы и резисторы, дети самостоятельно создали действующую модель светофора, запрограммировав ее на переключение сигналов красного, желтого и зеленого цветов с заданными временными интервалами.

Такие мастер-классы помогают развить творческие способности молодежи, стимулируют интерес к технической сфере и готовят квалифицированные кадры для инновационных отраслей промышленности России.