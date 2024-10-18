Школьники посетили с экскурсией строительный завод в Лобне

В рамках профориентации ученики 9-11-х классов школы № 10 городского округа Лобня посетили с экскурсией строительный завод «Металл Профиль». Ребята осмотрели все этапы производства профнастила, металлочерепицы и сэндвич-панелей.

Школьникам рассказали о специфике и продукции предприятия, о методах продаж, также на экскурсии обсудили экономические показатели производства. Ребята узнали о требованиях к специалистам компании и о возможностях карьерного роста. Подобные мероприятия призваны пробудить интерес у молодежи к рабочим специальностям.

Напомним, что программа профориентации помогает школьникам выбрать будущую профессию. Учащиеся получают представление о разных специальностях и сферах деятельности, начинают увереннее смотреть в будущее.

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