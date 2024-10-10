Школьники посетили с экскурсией Дмитровский завод гибкой упаковки

Для учащихся 7«Б» класса Яхромской школы № 2 организовали экскурсию на Дмитровский завод гибкой упаковки. Ребята побывали в цехах предприятия, увидели процесс изготовления тары для нужд пищевой промышленности.

В рамках курса профориентационных занятий «Россия — мои горизонты» ученики 7«Б» класса Яхромской школы № 2 посетили с экскурсией Дмитровский завод гибкой упаковки. Это крупный производитель, с 1979 года он выпускает продукцию для пищевого рынка. На заводе упаковку покупают предприятия кондитерской, пищевой и рыбной отраслей.

Перед экскурсий в цеха предприятия ребятам провели инструктаж по технике безопасности . Школьники увидели процесс производства упаковки, познакомились с современным оборудованием завода. Оно работает в автоматическом режиме, им полностью управляют при помощи компьютера.

«Ребята узнали много нового и интересного. Курс занятий „Россия — мои горизонты“ направлен на то, чтобы помочь школьникам подготовиться к осознанному выбору профессии. Он знакомит их с миром профессий и с рынками труда — как на федеральном, так и на региональном уровне», — отметил один из организаторов экскурсии.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».