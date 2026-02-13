Школьники посетили крупный исследовательский центр в Лобне

Лобненские школьники побывали в Федеральном научном центре кормопроизводства имени Вильямса — одном из старейших и крупнейших аграрных исследовательских учреждений России. Экскурсия для учеников школы № 6 была организована в рамках народной программы «Единой России»: цель таких визитов — заинтересовать молодежь достижениями сельскохозяйственной науки и привлечь в отрасль будущие кадры.

В теплицах и лабораториях центра ребятам показали современные биотехнологии, селекцию кормовых культур и методы контроля качества продукции. Ученица шестой школы Рубина Ханумян призналась, что ее поразила работа ученых: «Очень интересно, познавательно. Может, приду сюда еще раз. Здесь такая приятная атмосфера. Люди — молодцы: как они это выращивают, как все знают, запоминают».

Экскурсия продолжилась торжественной встречей, приуроченной ко Дню российской науки. О своей работе школьникам рассказали молодые селекционеры, которые еще недавно сами сидели за партами. Сегодня под руководством опытных наставников они занимаются серьезными исследованиями и получают заслуженные награды.

Глава городского округа Лобня Анна Кротова поздравила научных сотрудников с профессиональным праздником и обратилась к юным гостям: «Мы все прекрасно знаем, какое большое внимание президент уделяет российской науке. Мы хотим двигаться в развитие всего, что сегодня есть на территории округа. Сегодня у вас есть возможность заразиться идеями и двинуться к тому, чтобы стать великими учеными».

Федеральный научный центр кормопроизводства ведет свою историю с 1912 года, когда по инициативе академика Василия Вильямса возле платформы Луговая была заложена опытная станция по изучению кормовых растений. Сегодня учреждение координирует работу десятков НИИ по всей стране и вносит фундаментальный вклад в развитие агропромышленного комплекса.

Знакомство с передовыми технологиями и возможностью выводить новые виды растений убедило школьников: аграрная наука — это современно и перспективно. Институты, лаборатории и научные центры ждут квалифицированных специалистов, способных развивать инновации и продвигать отечественные разработки.