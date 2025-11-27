Школьники посетили котельную № 14 в Можайске

Для учеников школы № 2 во Фрязине организовали экскурсию на котельную № 14. В мероприятии также приняли участие заместитель главы городского округа Виктория Оганезова и муниципальный депутат Елена Романова.

Экскурсии для школьников проводят по поручению губернатора Андрея Воробьева при содействии Министерства жилищно‑коммунального хозяйства Московской области.

Экскурсию провел главный инженер АО «Теплосеть Фрязино» Алексей Лангай. Он показал котлы, объяснил принцип и рассказал, как из топлива получается энергия. Школьники узнали о работе теплообменников и насосов, как циркулирует горячая вода по системе и как тепло подается в жилые дома. Алексей Лангай рассказал про магистральные сети, узлы учета, поверку счетчиков, регулировку температуры в домах и работу системы автоматического управления.

Участники обсудили специфику профессий операторов котельных, наладчиков и энергетиков, отметили, что важно бережно относиться к энергоресурсам. Ребята получили развернутые ответы на вопросы. Они увидели, как знания физики сопряжены с реальными инженерными решениями.

Многие отметили, что теперь по‑новому понимают, как в их квартиры поступают горячая вода и тепло, и какой это важный труд.