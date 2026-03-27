Школьники посетили комплекс переработки отходов в Егорьевске

Современная экология — это не только чистые леса и реки, но и ответственное отношение к отходам. Чтобы наглядно продемонстрировать, как наука и технологии меняют подход к мусору, ученики филиала школы № 1 села Починки посетили Комплекс по переработке отходов в муниципальном округе Егорьевск.

Эта экскурсия, организованная в рамках программы экологического просвещения, позволила подросткам своими глазами увидеть полный цикл превращения отходов во вторсырье и понять истинную ценность сортировки. Об этом сообщили представители Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

«Погружение в мир отходов началось с необычного музея, расположенного прямо на территории предприятия. Здесь собраны артефакты, найденные во время тщательной сортировки мусора. Школьников особенно поразили предметы, которые, казалось бы, никак не могли оказаться среди бытовых отходов: сувенирное оружие, старинные православные иконы, экзотические маски из разных стран мира и множество других, порой очень личных, предметов», — сообщили организаторы.

Эта часть экскурсии стала напоминанием о том, насколько разнообразным и непредсказуемым может быть содержимое мусорного бака, и подчеркнула необходимость ответственного подхода к утилизации. Сильное впечатление на ребят произвела демонстрация работы современного 3D-принтера. Ученики узнали, что на комплексе с его помощью печатают детали, необходимые для оперативного ремонта и обслуживания сложного оборудования, используемого в процессе сортировки.