Школьники помогут обустроить лесную экотропу в Дмитрове | 360°

Подмосковье 14 мая 2024, 18:08 Школьники помогут обустроить лесную экотропу в Дмитрове Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области

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Ребята из школьного лесничества «Муравейник» участвуют в создании экотропы. Маршрут для прогулок находится в Орудьевском участковом лесничестве.

Школьники вместе с учителем биологии Павлом Алексашиным и старшим участковым лесничим Иваном Борисовым выбрали участок, где проходит лесная дорога. В конце апреля здесь провели субботник и собрали три кубометра мусора.

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Сейчас команда школьного лесничества придумывает дизайн для информационного стенда, который установят в начале экологической тропы. Реализовать идею планируется до конца этого учебного года. На тропе также разместят предупреждающие знаки, лавочку-навигатор и навес от дождя.

Летом маршрут возьмут под наблюдение, чтобы поддерживать порядок. Здесь проведут занятия по изучению местной флоры и фауны.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

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