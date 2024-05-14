Школьники помогут обустроить лесную экотропу в Дмитрове | 360°

14 мая 2024, 18:08
Школьники помогут обустроить лесную экотропу в Дмитрове
Ребята из школьного лесничества «Муравейник» участвуют в создании экотропы. Маршрут для прогулок находится в Орудьевском участковом лесничестве.
Школьники вместе с учителем биологии Павлом Алексашиным и старшим участковым лесничим Иваном Борисовым выбрали участок, где проходит лесная дорога. В конце апреля здесь провели субботник и собрали три кубометра мусора.
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Сейчас команда школьного лесничества придумывает дизайн для информационного стенда, который установят в начале экологической тропы. Реализовать идею планируется до конца этого учебного года. На тропе также разместят предупреждающие знаки, лавочку-навигатор и навес от дождя.
Летом маршрут возьмут под наблюдение, чтобы поддерживать порядок. Здесь проведут занятия по изучению местной флоры и фауны.
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