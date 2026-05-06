Школьники Подольска приняли участие в патриотической игре к 9 Мая

Организаторы построили состязание по лекалам известной телевикторины. Старшеклассники выбирали категории: «Оружие и техника», «Полководцы и герои», «Память и традиции», «Военные операции», «Хронология и факты». От каждой школы выступал один участник — капитан, который вел ответ за всю команду.



«У нас в гимназии много умных, знающих историю ребят и много уроков патриотического воспитания. Но мы долго не сомневались, кого отправить на сцену. Девятиклассницу Софию Загрецкую выбрали не случайно: она отличница, хорошо знает историю военных событий», — поделилась педагог-организатор гимназии № 4 корпуса № 2 Анастасия Жимолоскина.



Почетными гостями мероприятия стали ветераны завода «ЗиО-Подольск». Для них и для всех зрителей выступили творческие коллективы центра: цирковая студия «Алле», вокальные студии «Клер» и «Арт-коктейль», театральная студия «Подмастерья». Их номера стали визуальным рядом к вопросам викторины.По окончании интеллектуальных раундов жюри объявило победителей. Всех участников наградили дипломами, медалями и памятными подарками.