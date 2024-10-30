Итоги конкурса «Сказки русской музыки» подведут в Подольске в конце ноября

Творческий конкурс стартовал в городском округе 25 октября. В нем могут принять участие все желающие ученики школ муниципалитета.

Состязания будут проводиться в рамках Всероссийской акции «Сказки русской музыки», которая приурочена к 180-летию со дня рождения композитора Николая Римского-Корсакова.

Участники будут соревноваться в четырех номинациях. Школьникам нужно будет исполнить вокальное или инструментальное произведение классика, как сольно, так и в составе хора, создать афишу к театральным постановкам на музыку Римского-Корсакова или показать хореографический номер.

Профессиональное жюри, в состав которого войдут известные деятели культуры и искусства, выберет 40 лучших творческих работ.

Оставить заявку можно в личном кабинете на сайте культурно-образовательного проекта «Культура для школьников».

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