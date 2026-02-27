Школьники Подмосковья выступили на всероссийском конкурсе исследовательских работ

Региональный этап всероссийского конкурса юношеских исследовательских работ имени В. И. Вернадского прошел в Подмосковье 25 февраля. В нем приняли участие 148 молодых ученых из 26 округов.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, конкурс прошел на двух площадках: в школе № 17 в Щелкове и в гимназии «Дмитров». Работы участников оценивали в стендовой форме. Они представили проекты по ботанике, зоологии, химии, физике, науки о Земле, медицине и компьютерном моделировании. Также на площадках организовали секции по истории, лингвистике, искусствоведению, краеведению, психологии, экономике и праву.

«Юные исследователи продемонстрировали свои исследования, отвечали на вопросы жюри и обменивались опытом с коллегами из других городов». — скаазали в министерстве.

Конкурс направлен на развитие творческого потенциала и интереса к наукам у школьников.