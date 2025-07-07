Школьники Подмосковья победили на всероссийских чемпионатах по профмастерству

Подмосковье выиграло две золотые медали на межрегиональных этапах чемпионата «Профессионалы» и чемпионата высоких технологий. Победу одержали школьники из Раменского и Долгопрудного.

Как рассказали в региональном Минобразования, золото получил учащийся Раменской школы № 5 Иван Родиончев. Он победил в компетенции «Мехатроника» на чемпионате «Профессионалы». Школьник продемонстрировал свои знания в механике, электроники и программировании.

Вторую победу одержал ученик физтех-лицея имени Капицы Матвей Летуновский. Он показал высокие результаты в компетенции «Интеллектуальные системы агропроизводства» на чемпионате высоких технологий.

«Такой успех свидетельствует о высоком уровне преподавания точных наук в общеобразовательных организациях Подмосковья», — отметили в ведомстве.

В министерстве добавили, школьникам удалось показать такие результаты благодаря эффективной системе профессиональной ориентации в Подмосковье.