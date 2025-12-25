Школьники Подмосковья выиграли 20 медалей на международных олимпиадах с января

С начала года школьники из Подмосковья выиграли 20 медалей на международных предметных олимпиадах. Они участвовали как в основных, так и в тренировочных состязаниях.

Всего в этом году команды российских школьников выиграли 115 медалей на 20 международных олимпиадах. Ребята из Подмосковья отличились на 10 турнирах.

Российские команды участвовали в восьми состязания по общеобразовательным предметам, получив 44 награды. Это 33 золотые, 10 серебряных и одна бронзовая медаль. При этом школьники из Подмосковья выступили на олимпиадах по математике, физике и естественно-научной. Им досталось четыре золота и одно серебро.

Кроме того, ребята из Московской области принимали участие в семи тренировочных олимпиадах, получив семь золотых, пять серебряных и три бронзовые награды.

В состав сборных сходят победители и призеры всероссийских состязаний. Их утверждает Минпросвещения России.