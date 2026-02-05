Школьники Подмосковья встретились с известными деятелями культуры

В рамках проекта «Чтецкие программы», запущенного в 2025 году по поручению Президента России Владимира Путина, Московская область стала одной из площадок для встреч с представителями литературного и кинематографического сообщества. В Дмитрове и Серебряных Прудах прошли мероприятия для активных участников литературных клубов.

Ученики Инженерной школы Дмитрова пообщались с кинорежиссером Ильей Учителем. Он рассказал о книгах, которые его вдохновляют, и ответил на вопросы школьников. Илья Учитель отметил, что хотел бы встретиться с Дон Кихотом среди литературных персонажей, а также выразил желание собрать «целый симпозиум» писателей.

«Помню, что когда был чуть старше, чем вы, меня очень растрогала «Русалочка»», — поделился режиссер.

В Серебряно-Прудской средней школе имени маршала Чуйкова прошла встреча с актрисой театра и кино Елизаветой Арзамасовой. Она обсудила с учениками книги, которые меняют жизнь. Елизавета Арзамасова подчеркнула важность обсуждения прочитанного и поделилась своими впечатлениями от произведений.

«Первым произведением, которое я прочитала самостоятельно и которое произвело на меня мощнейшее эмоциональное впечатление, был «Маленький принц» Экзюпери», — рассказала актриса.

Проект «Чтецкие программы» направлен на повышение интереса молодежи к отечественной литературе и чтению. В 2026 году участников проекта ждут встречи с топовыми спикерами, федеральные онлайн-трансляции, литературные викторины и интеграция в программы всероссийских детских лагерей.

Открыть мир русской классики и зарегистрировать свой литературный клуб можно на сайте Российского общества «Знание» [znanierussia.ru](https://znanierussia.ru/chtecki-club).