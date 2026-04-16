Школьники Подмосковья войдут в жюри конкурса «Родная игрушка»

Общество «Знание» и Движение Первых запустили отбор в состав детского жюри Всероссийского конкурса «Родная игрушка». Этот проект реализуется по поручению Президента Российской Федерации в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Заявки на участие принимают от школьников Подмосковья, которые выступят экспертами при оценке конкурсных работ. Отбор завершится 18 мая.

Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке: [проект «Родная игрушка»](https://projects.pervye.ru/projects/28a7a784-3a5f-4cb7-a3e2-27360e3d0754). Далее участникам предстоит подготовить и опубликовать видеовизитку, а также собрать портфолио, отражающее их активность, творческие способности и мотивацию.

С 19 по 26 мая экспертная комиссия оценит представленные материалы и определит состав детского жюри. Первое заседание пройдет в рамках Международного фестиваля детства и юности «Фестиваль Движения Первых».

В течение всего периода работы жюри для школьников организуют дополнительные просветительские мероприятия: встречи с экспертами, мастер-классы по продвижению проектов и занятия, посвященные традиционным ценностям и развитию командного взаимодействия.

Оценка работ конкурса «Родная игрушка» пройдет в два этапа — с 13 по 26 июля и с 1 по 31 октября 2026 года. Участники детского жюри смогут познакомиться с проектами, обсудить их и дать собственную оценку.

Напомним, что 11 марта стартовал второй сезон Всероссийского конкурса «Родная игрушка». Прием заявок продлится до 5 июня для номинации «Идеи игр и игрушек» и до 14 августа для номинаций «Прототипы игр и игрушек» и «Готовая продукция». Участниками могут стать профессиональные производители игр и игрушек, авторские и творческие коллективы, а также независимые разработчики в возрасте от 14 лет. Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте: [Всероссийский конкурс «Родная игрушка»](https://znanierussia.ru/igrushka).