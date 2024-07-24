Школьники Подмосковья стали победителями и призерами конкурса «Большая перемена»

«От Московской области в финале приняли участие 34 обучающихся, 12 из которых стали победителями и 22 — призерами», — сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Основной темой конкурса стали семейные ценности и традиции, в котором дети выступили в качестве соавторов. Всего в финал прошли 700 человек из всех субъектов России и 193 старшеклассника из различных стран, включая США, Великобританию, Канаду, Германию и другие.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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