Школьники Подмосковья стали лидерами по числу заявок на проект «Ледокол знаний»
Москва и Подмосковье стали лидерами по количеству поданных заявок на участие в международном проекте «Ледокол знаний». В этом году регион вошел в топ-5 по числу регистраций.
Победителей ждет уникальная награда — экспедиция к Северному полюсу на атомном ледоколе «50 лет Победы», приуроченная к 80-летию атомной промышленности и 500-летию начала освоения Россией Северного морского пути.
Участвовать в отборе могут все российские школьники в возрасте от 14 до 16 лет, которые зарегистрировались на сайте «Росатома».
В шестом сезоне проекта соревнования проведут по трем направлениям: «Исследователь», «Изобретатель» и «Инноватор». Регистрация открыта до 5 мая 2025 года. Ученикам предстоит пройти интеллектуальные испытания и выполнить творческие задания. Право на участие в очных региональных отборах получат 144 лучших школьника.
В 2025 году арктическая экспедиция примет 70 талантливых подростков. К российским и международным финалистам «Ледокола знаний» присоединятся участники других молодежных проектов. В составе экспедиции традиционно будут работать известные ученые, популяризаторы науки, а также молодые знаменитости — актеры, спортсмены и блогеры.
«Проект „Росатома“ — лучшая возможность больше узнать об атомной отрасли и понять, кем вы хотите стать в будущем. Конечно, огромное впечатление производят арктические просторы, но для меня самым невероятным впечатлением стало знакомство с ребятами, в том числе и с международными членами экспедиции», — поделилась впечатлениями участница проекта 2024 года Кира Постовит.
Имена финалистов, которые представят свои регионы на последнем этапе конкурса, станут известны 19 мая. Финал состоится в конце июня в московском музее «Атом» на ВДНХ.
Проект «Ледокол знаний» организован сетью Информационных центров по атомной энергии при поддержке «Росатома» в рамках Десятилетия науки и технологий.
За пять лет в арктических экспедициях приняли участие более 350 одаренных школьников со всего мира.