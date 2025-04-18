Школьники Подмосковья стали лидерами по числу заявок на проект «Ледокол знаний»

Москва и Подмосковье стали лидерами по количеству поданных заявок на участие в международном проекте «Ледокол знаний». В этом году регион вошел в топ-5 по числу регистраций.

Победителей ждет уникальная награда — экспедиция к Северному полюсу на атомном ледоколе «50 лет Победы», приуроченная к 80-летию атомной промышленности и 500-летию начала освоения Россией Северного морского пути.

Участвовать в отборе могут все российские школьники в возрасте от 14 до 16 лет, которые зарегистрировались на сайте «Росатома».

В шестом сезоне проекта соревнования проведут по трем направлениям: «Исследователь», «Изобретатель» и «Инноватор». Регистрация открыта до 5 мая 2025 года. Ученикам предстоит пройти интеллектуальные испытания и выполнить творческие задания. Право на участие в очных региональных отборах получат 144 лучших школьника.