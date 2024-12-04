Школьники Подмосковья собрали еще 600 кг пластиковых крышек на переработку

Педагоги и ученики образовательных учреждений Подмосковья собрали более 600 килограммов пластиковых крышек за один месяц в рамках благотворительного проекта «Добрые крышечки». Региональный оператор Воскресенского кластера помог доставить собранные вторичные ресурсы на переработку.

Наибольшее количество разноцветного пластика удалось накопить ученикам и педагогам школы № 52 в городском округе Люберцы, которые собрали более 450 бутылок и более 20 пакетов. Это учебное заведение стало постоянным лидером акции.

Все средства, полученные от сбора и переработки пластиковых крышек, передали в благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам» для приобретения реабилитационного оборудования. В результате были закуплены коляски, тренажеры, вертикализаторы и специализированные средства передвижения.

С начала года региональный оператор Воскресенского кластера собрал более трех тысяч килограммов пластиковых крышек для российского эколого-благотворительного волонтерского проекта.

Жителей Подмосковья также информируют о возможности сдавать накопленные крышки в синие контейнеры для раздельного сбора отходов на контейнерных площадках вне акций.