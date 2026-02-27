Школьники Подмосковья соберутся на олимпиаде по ОБЗР в Коломне

В гимназии №8 города Коломна пройдет практический тур регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности и защиты Родины. Участниками станут порядка 400 учеников из разных муниципалитетов юго-востока Подмосковья, включая Раменское, Воскресенск, Зарайск, Луховицы, Каширу и Серебряные Пруды.

Практический тур — это не только проверка теоретических знаний, но и демонстрация реальных навыков, необходимых в чрезвычайных ситуациях. Участники будут выполнять задания по тематическим блокам: первая помощь, туризм, пожарная безопасность, радиационная, химическая и биологическая защита, а также начальная военная подготовка.

На этапе первой помощи школьники покажут алгоритмы действий при травмах и неотложных состояниях. В блоке «Туризм» они продемонстрируют умение вязать узлы и ориентироваться в походных условиях. На этапе «Пожарная безопасность» участникам предстоит быстро и правильно надеть боевую одежду пожарного. В блоке радиационной, химической и биологической защиты ребята будут выполнять задания по надеванию общевойскового защитного комплекта.

Особый интерес традиционно вызывает блок начальной военной подготовки, где школьники разбирают и собирают автомат Калашникова, снаряжают магазин, выполняют стрельбу в электронном тире и поражают условного противника учебными гранатами.

Для обеспечения прозрачности организация тура предусматривает видеонаблюдение. Трансляция будет идти в главный центр координации олимпиады, а около двадцати камер зафиксируют выполнение заданий каждым участником.