Школьники Подмосковья смогут присоединиться к всероссийской литературной акции

В России проведут масштабную просветительскую инициативу, приуроченную к знаменательной дате в мире литературы и языкознания. Речь идет об акции под названием «Великое наследие Владимира Даля».

Она состоится в рамках проекта «Культура для школьников» Министерства культуры и Министерства просвещения России.

Мероприятие, посвященное 225-летию со дня рождения Владимира Даля пройдет с 22 мая по 30 июня 2026 года.

Главная задача организаторов — познакомить подрастающее поколение с неисчерпаемым богатством русского языка, обратить внимание на удивительные диалектные особенности, которые сохранились в разных уголках страны, а также пробудить искренний интерес к творческому наследию писателя.

Соревнование пройдет в пяти творческих номинациях: «Диалектные слова», «Чтение по ролям с наставником», «Чтение по ролям с семьей», «Головоломка» и «Мир сказок Даля».

Присоединиться к акции могут все желающие, в том числе жители Московской области. Для этого достаточно оставить заявку на портале культурадляшкольников.РФ, приложив работу в одной или нескольких категориях.