Школьники Подмосковья смогут пройти машинное обучение в онлайн-программе

В период с июня по август подмосковные школьники получат возможность присоединиться к онлайн-программе по машинному обучению «Вектор ИИ». Как сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области, участие в программе открыто для всех желающих независимо от уровня подготовки.

Программа предлагает три модуля сложности: «Базовый», «Базовый+» и «Продвинутый». Каждый модуль включает в себя три вебинара с записями и примерами кода, учебные материалы и задания для самостоятельной работы. Участники программы получат опыт работы с кодом, понимание принципов проведения ML-соревнований и качественную подготовку к олимпиадам и конкурсам.

После завершения интенсивного курса школьники и студенты до 18 лет смогут применить полученные знания на летнем хакатоне Академии ИИ.

Подробнее о программе и регистрации можно узнать на официальном сайте.