Школьники Подмосковья пройдут «Уроки цифры» о развитии нейросетей

Новые «Уроки цифры» в школах Подмосковья посвятят эволюции нейросетей и выявлению дипфейков. Школьники узнают правила безопасного поведения при работе с ИИ и научатся распознаватиь подделки.

Как рассказали в областном Мингосуправления, новый «Урок цифры» от Яндекса расскажет школьникам о появлении и развитии нейросетей, а также о принципах работы ИИ-ассистентов. Они узнают о том, как безопасно использовать современные технологии, распознавать дипфейки и защищаться от возможных угроз.

Задания разделены на три уровня сложности. Пройти их можно дома до 14 декабря по ссылке. Каждый участник получит сертификат.

Проект «Урок цифры» реализует АНО «Цифровая экономика» совместно с Минцифры и Минпросвещения России в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».