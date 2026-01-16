Школьники Подмосковья пройдут «Уроки цифры» о кибербезопасности в космосе

В Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области отметили, что специалисты «Лаборатории Касперского» подготовили три разных сценария урока.

Самые младшие ученики — до четвертого класса — отправятся в «космическую миссию». Они узнают, как устроен современный спутник и для чего нужна каждая его часть.

Школьники пятых-девятых классов научатся критически оценивать угрозы в цифровом мире и космосе, освоят базовые инструменты для защиты данных и безопасной работы с информацией.

Старшеклассники погрузятся в изучение сложных методов киберзащиты в космической сфере. Им предстоит разбираться с настройкой алгоритмов анализа данных, созданием защищенных каналов связи и предотвращением хакерских атак на спутники и орбитальные станции.

Пройти интерактивный урок можно до 8 февраля в школе или из дома — для этого необходимо зайти на платформу «Урока цифры». Все участники, которые успешно справятся с заданиями, получат именные сертификаты.

Программу реализуют в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».