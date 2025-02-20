Школьники Подмосковья приняли участие во всероссийской переписи воробьев

Учащиеся и наставники школьных лесничеств из Орехово-Зуева, Волоколамска и Сергиева Посада приняли участие в акции по учету воробьев в Московской области. Регион занял третье место в России в рейтинге переписи этих птиц.

В этот раз к акции присоединился 571 участник.

«Мероприятие „Всероссийская перепись воробьев“ проводится не для того, чтобы пересчитать всех воробьев в нашей стране, а для того, чтобы выявить места их благополучного пребывания, и с помощью регулярных наблюдений оценить тенденцию к сокращению численности, и, если она есть, то помочь орнитологам выявить причины и принять своевременные меры», — подчеркнул ведущий инженер «Мособллеса» Владимир Захаров.

Общее количество учтенных в Подмосковье птиц данного вида составило 10653 штуки. Больше удалось выявить только в Москве и Рязанской области.