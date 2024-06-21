Школьники Подмосковья приняли участие в акциях ко Дню памяти и скорби

Акции, посвященные Дню памяти и скорби, провели для детей из пришкольных лагерей Подмосковья. В мероприятиях приняли участие более 60 тысяч человек.

В рамках акции учащимся напомнили о значимой дате — 22 июня 1941 года, начале Великой Отечественной войны. Дети услышали историческую аудиозапись об объявлении войны, посмотрели видео о детях блокадного Ленинграда и ключевых событиях ВОВ.

Ребятам было предложено изготовить своими руками символ вечного огня из бумаги. Важным моментом в школьных мероприятиях была минута молчания под звуки метронома и возложение цветов к памятникам жертв Великой Отечественной войны.

Так, почти 100 учеников из Солнечногорского лицея № 7 посетили мемориал «Солнечногорцам — защитникам Отечества», а 70 детей из Воскресенска принесли гвоздики к стеле с именами погибших в войне.

В пресс-службе Министерства образования Подмосковья отметили, что патриотические мероприятия проходили на протяжении недели, включая посещение местных краеведческих и исторических муниципальных музеев, а также экскурсии на места боевой славы.

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