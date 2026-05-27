Школьники Подмосковья примут участие в 6-й смене в «Артеке

С 28 мая по 18 июня 2026 года 48 школьников из Московской области отправятся в Международный детский центр «Артек» на 6-ю смену. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Смена будет посвящена самобытности отечественной культуры. Основное внимание уделят пониманию национальных различий и единства российского народа. Ключевым событием станет Международный фестиваль «Пусть всегда будет солнце!». Фестиваль продемонстрирует преемственность традиций международного сотрудничества и позитивный образ России.

«Участие в артековской смене — это уникальная возможность для школьников Подмосковья не только отдохнуть, но и погрузиться в атмосферу дружбы, творчества и патриотизма», — отмечают в пресс-службе ведомства. Разнообразие активностей поможет ребятам почувствовать общность с историей страны и ее богатой культурой.

Поездка организована при поддержке Министерства образования Московской области.