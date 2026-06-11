Школьники Подмосковья представят свои рисунки на выставке в Китае

Школьники Подмосковья примут участие в международном конкурсе «Китай в моем сердце — Россия в моем сердце». Их работы представят на тематической выставке.

Как рассказали в региональном Минобразования, принять участие могут школьники трех возрастных категорий: от семи до 12 лет, от 13 до 15 и от 16 до 18.

Конкурс направлен на отражение культуры и истории стран, укрепление дружбы между ребятами двух государств, демонстрацию красоты природы и развитие культурного общения. Работы примут в жанрах китайской живописи, техниках акварели, карандаша, гуаши и других. Победители получат дипломы Минобразования Подмосковья и сертификаты Китайского института международных образовательных обменов и Ассоциации эстетического воспитания провинции Цзянсу. Лучшие работы представят на выставке в Китае и Московской области.

Подать заявку на конкурс можно до 30 июня по ссылке.

Ранее в рамках проекта 14 школ Подмосковья заключили соглашение о сотрудничестве с образовательными учреждениями КНР.