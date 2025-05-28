Школьники Подмосковья представили лучшие проекты на педагогическом конкурсе

В Подмосковье состоялся финал регионального конкурса психолого-педагогических проектов, в котором школьники показали современные методы работы с детьми и сделали шаг навстречу будущей профессии учителя. В этом году на конкурс поступило 78 заявок из 28 округов, а в финал вышли 21 проект в семи номинациях.

«Финал стал настоящей площадкой для профессионального роста старшеклассников. Ребята уже сегодня демонстрируют осознанный выбор профессии, понимание современных вызовов и стремление приносить пользу», — подчеркнула министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

Все работы подготовили старшеклассники из психолого-педагогических классов — это ребята, которые уже сейчас планируют связать свою жизнь с этой профессией. Темы проектов были самые разные: адаптация детей-иностранцев в школах, создание цифровых учебных ресурсов, идеи по улучшению психологического климата в классах и многое другое.

В Министерстве образования Московской области отметили, что участие в подобных конкурсах помогает школьникам определиться с будущей профессией, повышает интерес к педагогике и развивает навыки, которые особенно важны в современном образовании.